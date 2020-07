Matheus Antonio Feitosa de Castro é integrante do GEA (Grupo de Experimentação Agrícola) que une ensino teórico ao prático

publicado em 15/07/2020

Aos 20 anos o votuporanguense Matheus Antonio Feitosa de Castro se destaca num dos mais concorridos cursos do Brasil (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm votuporanguense, de apenas 20 anos, faz parte de um seleto grupo de 12 alunos que se destacam num dos mais concorridos cursos do Brasil: o de Agronomia Esalq (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”), da USP. Matheus Antonio Feitosa de Castro é integrante do GEA (Grupo de Experimentação Agrícola) que une ensino teórico ao prático e, inclusive, foi destaque do programa Globo Rural do último domingo.O jovem deixou Votuporanga para encarar o sonho profissional em 2018, logo que concluiu o Ensino Médio. Aluno nota 10, segundo a família, Matheus foi o único votuporanguense aprovado, no ano, na maior instituição pública do setor na América Latina.“Ele sempre nos encheu de orgulho. É um aluno dedicado e muito esforçado, não é à toa que chegou onde está”, disse Wilson Feitosa, tio do jovem.O programa da rede Globo mostrou Matheus e seus colegas de curso atuando no GEA, com objetivo de expandir o conhecimento e colocar na prática o que foi aprendido em sala de aula. Para participar do grupo os mais de três mil alunos do curso passam por um processo seletivo com duração de 11 meses, de onde são selecionados os 12 membros efetivos.Em entrevista ao Globo Rural, o fundador do GEA, o professor José LáercioFavarin, diz que as atividades do grupo são importantes para tirar os estudantes da zona de conforto. "A hora em que ele começa a fazer, tira ele da zona de conforto, porque ele percebe que, apesar de ter passado por um conhecimento, não sabe aplicá-lo", diz.Em janeiro, antes da pandemia os 12 estudantes do grupo viajaram para laboratórios e fazendas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.No total, eles percorreram 5,8 mil km, de Piracicaba (SP) até Passo Fundo (RS), o ponto mais distante da viagem.“As vagas na Esalq são muito disputadas e com certeza a base oferecida por meus pais e pelo colégio em Votuporanga foram essenciais para conquistá-la. Dentro da Esalq, o GEA é uma aba de excelência, que possibilita a nós, alunos, aplicar a teoria que aprendemos na sala de aula em situações reais de campo, decidindo e realizando todo o manejo necessário para ter êxito no sistema de produção e colaborando para formar profissionais diferenciados”, concluiu o votuporanguense.