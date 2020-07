Em 24 horas, 47 votuporanguenses venceram a doença, totalizando 1029 recuperações desde o início da pandemia

publicado em 23/07/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Votuporanga superou ontem a marca dos mais de mil curados pelo coronavírus. A informação foi divulgada por meio do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. Em 24 horas, 47 votuporanguenses venceram a doença, totalizando 1029 recuperações desde o início da pandemia.

No mesmo período a Pasta também contabilizou mais 54 casos da Covid-19, fechando o dia em 1364 ocorrências. Destes, 28 estão internados, sendo que 16 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).