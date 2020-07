Em uma semana a cidade registrou 154 novos casos e quatro mortes

publicado em 06/07/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga registrou neste fim de semana mais duas mortes por coronavírus e chegou então a 17 óbitos pela doença. As vítimas foram um idoso de 68 anos, no sábado, e uma mulher de 51 no domingo. Ambos possuíam comorbidades e estravam hospitalizados.Também no fim de semana, outros47 votuporanguenses testaram positivo (17 no sábado e 30 no domingo), totalizando 614 ocorrências. Foram 154 casos a mais em uma semana, já que no domingo anterior (dia 28) a cidade contabilizava 458 registros.O Boletim Epidemiológico traz ainda a informação de que 22 pacientes que testaram positivo para Covid-19 estão internados, sendo que 10 deles estão em estado grave na UTI.O número de suspeitos chegou a 83 (sete internados) enquanto 446 estão curados da doença. Outras 677 pessoas estão com sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar.