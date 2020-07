Os dados foram divulgados na noite desta terça-feira (28) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 28/07/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta terça-feira (28), 54 casos de Covid-19, totalizando 1.501 ocorrências na cidade.Também ontem, um óbito foi confirmado. Trata-se de um homem de 83 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. Os primeiros sintomas foram apresentados em 5 de julho. Neste momento, Votuporanga contabiliza 40 mortes por coronavírus.O número de curados aumentou em 56 pessoas de hoje para ontem. Em 24 horas, mais 107 exames deram negativo para Covid-19. A cidade segue com 19 casos descartados. Os casos suspeitos em investigação aumentaram em 191 ocorrências. A cidade tem 1.918 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, sendo menos 348 pessoas em relação à ontem.