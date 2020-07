Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira (16) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 16/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quinta-feira (16/7), a Secretaria da Saúde registrou mais 95 casos de Covid-19, totalizando 1.054 casos no Município.Também nesta quinta-feira, o Município registrou um óbito por Covid-19. Se trata de uma mulher de 72 anos, com comorbidades, que apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de junho e não estava hospitalizada.A Pasta informa ainda que o óbito notificado como suspeito na quarta-feira (15/7) pertence a outro Município.