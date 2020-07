Depois de uma semana de luto, com o registro de cinco óbitos consecutivos, nenhuma morte foi confirmada neste fim de semana

publicado em 13/07/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm um fim de semana de novos recordes, Votuporanga registrou mais 79 casos de coronavírus e superou a marca dos 800 casos da doença. A crescente começou ainda no sábado, quando em um único dia, 50 pessoas testaram positivo na cidade.No domingo (12), outros 29 votuporanguenses contraíram a doença comprovadamente chegando ao total acumulado 822 casos, sendo que 605 já estão curados e 19 ainda estão internados, sendo que 13 seguem em estado grave, na UTI.Depois de uma semana de luto, com o registro de cinco óbitos consecutivos, nenhuma morte foi confirmada neste fim de semana, porém, 292 votuporanguenses apresentaram sintomas e entraram para lista de suspeitos. Destes, oito estão internados, dois em estado grave na UTI.Outras 1375 estão com sintomas não graves e seguem monitoramento domiciliar. A Secretaria da Saúde continua aguardando o resultado do óbito suspeito por Covid-19 registrado no dia 7 de julho.