No total, município registra 140 casos positivos para Covid-19

publicado em 14/07/2020

No total, Valentim Gentil registra 140 casos positivos para Covid-19 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Valentim Gentil)

A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou nesta segunda-feira, 13, sete novos casos para coronavírus. Os pacientes são:- Feminino, 35 anos, sem comorbidades;- Masculino, 41 anos, sem comorbidades;- Feminino, 46 anos, com comorbidades;- Masculino, 50 anos, sem comorbidades;- Masculino, 53 anos, sem comorbidades;- Feminino, 67 anos, com comorbidades;- Masculino, 80 anos, com comorbidades.No total, Valentim Gentil registra 140 casos positivos para Covid-19, sendo 102 curados, 36 em monitoramento e tratamento domiciliar e 02 pacientes internados em ala. O município aguarda ainda resultado de exames de 32 pacientes.*O Extra.Net