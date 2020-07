Um dos organizadores do Bloco Oba falou sobre o tradicional carnaval de Votuporanga

publicado em 23/07/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor meio de suas redes sociais o empresário Edilberto Fiorentino, o popular Caskinha, afirmou nesta quinta-feira (23) que em 2021 haverá a festa do Bloco Oba em Votuporanga.“Vai ter Oba Sim!!!! Se não for em fevereiro, vai ser em outro momento, a festa vai ter, se não for em fevereiro, vai ser em março, abril ou quando Deus permitir, mas vai ter Oba. Carnaval é secundário, importante nesse momento é a vida, temos que se preocupar e se mostrarmos consciente com o momento que o Brasil vive diante da pandemia. Após tudo isso passar, se preparem para a festa de 15 anos do Oba, será o Oba das emoções, podem ter certeza que iremos preparar a melhor festa de todas, uma grande festa para celebrarmos a vida e a amizade, regada a muitos abraços, beijos e sorrisos sinceros de amor ao fato de estarmos vivendo intensamente novamente!!!!”, escreveu Caskinha.