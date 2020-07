Cantor sertanejo Rodrigo Olih e humorista Bruno Costoli serão as principais atrações da noite, que terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pela TV Unifev

publicado em 31/07/2020

Para dar as boas-vindas aos alunos de todos os cursos de graduação neste início de 2º semestre, a UNIFEV realizará na próxima terça-feira (dia 4), a partir das 20 horas, uma recepção show on-line que marcará a volta às aulas. Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga) e pela TV Unifev (canal 53), o encontro terá como atrações principais o cantor sertanejo Rodrigo Olih e o humorista Bruno Costoli.

A apresentação do evento ficará por conta do Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e da gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino. Durante a transmissão, premiações serão distribuídas aos universitários participantes.

Para Gastaldon, voltar à rotina acadêmica é uma oportunidade de confraternizar com colegas de sala, docentes e toda a comunidade acadêmica. “Desta vez, vamos ter uma volta às aulas atípica, sem poder reencontrar presencialmente nossos amigos e professores, sendo um evento para começarmos o semestre de uma maneira alegre e especial. Uma forma de matar a saudade mesmo que a distância”, destacou.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990, pelo site: www.unifev.edu.br e pelo canal do YouTube da UNIFEV: www.youtube.com/user/UnifevVotu.

Para acompanhar os próximos eventos, basta ativar as notificações do canal já citado.

SERVIÇO:

Recepção show de volta às aulas

Show com Rodrigo Olih;

Stand Up com Bruno Costoli;

Horário: 20h às 23 horas;

Transmissão: ao vivo pelo YouTube da UNIFEV (Unifev Votuporanga) e pela TV Unifev (canal 53).