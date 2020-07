A medida, segundo a Prefeitura, se dá devido ao Decreto nº 12.477, de 20 de julho de 2020, publicado na segunda-feira (20)

publicado em 23/07/2020

A Prefeitura de Votuporanga informa que o Transporte Público Coletivo não funcionará aos domingos devido ao Decreto nº 12.477, de 20 de julho de 2020, que dispõe sobre a suspensão das atividades de comércio e serviços essenciais e não essenciais aos domingos. A determinação foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico da última segunda-feira (20).A empresa responsável pelo serviço em Votuporanga, Concessionária Expresso Itamarati S/A, reforçou que a medida busca conter o avanço das contaminações pelo novo Coronavírus. “Entendemos que esta medida reforçará a orientação para que as pessoas evitem os deslocamentos aos domingos, corroborando com o Decreto publicado”.