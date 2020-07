As doações foram feitas pela escola após uma iniciativa da Fiesp, que também já presta o serviço de distribuição de refeições

Diretora da escola, Livanéia Fernandes, ao lado dos 500 cobertores doados, em conjunto com o Estado passam de 100 mil doações da Fiesp

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brSomando mais de 100 dias em que o Estado de São Paulo está em quarentena, boas ações neste período é o que não faltam. Principalmente em Votuporanga, ontem, a Escola Sesido município, por iniciativa vinda da Fiesp, direcionou uma doação de 500 cobertores novos a quatro entidades beneficentes.Na entrega estiveram presentes a diretora da escola, Livanéia Fernandes, o diretor regional da Fiesp, Ricardo Zaccarelli e também os voluntários de cada entidade. Foram favorecidas as entidades: Irmão Mariano Dias, Caminho de Damasco, o Recanto Tia Marlene e ainda o Lar Frei Arnaldo.A diretora Livanéia relatou que é sempre uma honra poder levar este benefício para a população mais carente. “A escola Sesi, vem colaborando neste tempo difícil de pandemia, que estamos vivendo, tentando auxiliar as famílias mais necessitadas”, disse.O presente sentimento de gratidão já parte diretamente dos funcionários das instituições. Marcos Braz, que é voluntário do Recanto Tia Marlene disse que foi muito importante o Sesi abraçar a causa. “Passadas algumas semanas dos primeiros momentos de pandemia, as doações caíram muito. E pedindo com muita fé para que o Senhor que multiplique e surgiu o Sesi em nossas vidas e foi extremamente maravilhoso”, declarou ele.Com muito reconhecimento pela ajuda ele complementa. “Então, não tem palavras para quando entregamos algo e as pessoas nos abençoam. É maravilhoso mesmo tudo isso, somos muitos gratos pela ajuda”, completou Marcos.Além desta doação dos cobertores, a escola já promove ações desde o mês de maio, em que distribuiu marmitas, produzidas na cozinha da escola, sob a supervisão da nutricionista e que também foram distribuídas para as entidades, que fazem o repasse para as famílias atendidas em cada instituição.O relato da diretora, igualmente fluiu para estas doações que já foram feitas. “Também, na nossa cidade estamos totalizando mais de 50 mil refeições distribuídas em marmitas, com a parceria das entidades também. Que é uma forma de tentar melhorar um pouco mais e levar melhores condições para quem precisa”, completou a diretora Livanéia.Somente no mês de maio a escola preparou 21.210 refeições, em junho 10.000 e para este mês de julho estão estimadas quase sete mil doações de marmitas.A voluntária Isabel Motta, do Lar Frei Arnaldo, entidade que também recebe a ajuda das marmitas, relatou que desde o início da pandemia, o desespero foi muito grande. “Porque dentro da normalidade já é difícil, neste quadro ficamos muito assustados, mas quando recebi o telefonema da Livanéia com a ajuda das refeições. Eu senti um alívio muito grande”, relatou.O suspiro de consolação foi certo, principalmente por saber que naquele momento e perante tudo que estava por vir, a ajuda existia. “Então foi um alívio muito grande em saber que este amparo chegaria a estas famílias. E poder entregar aquele alimento quentinho, e ver o olhar grato das pessoas é muito importante”, finalizou Isabel.