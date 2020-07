Com análise de currículo, a escola técnica votuporanguense oferece vagas para três cursos técnicos gratuitos

publicado em 09/07/2020

A Etec está investindo também em um novo curso totalmente online e gratuito para a população (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJá estão abertas as inscrições para 120 vagas em cursos técnicos gratuitos na Etec“Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”. Neste segundo semestre, a classificação será feita por análise do histórico escolar do candidato, sem a realização dos conhecidos ‘vestibulinhos’. Com as aulas presenciais suspensas, as novas turmas vão ser introduzidas no sistema remoto de aulas online.Para Votuporanga, há vagas nos cursos de Recursos Humanos (40 vagas), Guia de Turismo (40 vagas) - que será totalmente EAD - e também Administração (40 vagas) em Nhandeara. As aulas vão seguir o horário normal, de segunda à sexta-feira das 19h às 23h.Os candidatos interessados em uma das vagas dos cursos oferecidos têm até as 15h do dia 21 de julho para se inscrever por meio do site www.vestibulinhoetec.com.br.Para se candidatar, os alunos precisam estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio ou ter concluído.Para se adaptar ao atual cenário, as Etecs tiveram que se adaptar. A novidade, é que o processo seletivo será feito com a análise das notas de português e matemática do 1º ano do ensino médio do candidato.Nesta saída que o Centro Paula Souza recorreu, o próprio aluno será responsável por inserir as notas do currículo escolar na inscrição para o curso da Etec escolhida. Os estudantes de escolas que utilizavam conceitos não-numéricos, como avaliações ‘A, B,C e D’, será necessário seguir uma tabela de equivalência que foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial do Estado.O diretor Luciano Paulo Salicio, está otimista com o novo método, até porque já se tratava de uma reivindicação antiga de diretores de Etec e Fatec. “Sempre lutamos por isso agora, com esta situação da pandemia, o Centro Paula Souza permitiu. A expectativa é poder continuar, na visão de nós diretores é o que seria mais justo”, disse.Além da novidade da análise dos históricos. A Etec lançou o novo curso de Guia de Turismo para este novo semestre. Se adaptando ao método online, que está a abrir portas na pandemia, a escola já pensa no futuro. “É a primeira vez que nós trabalhamos desta forma, totalmente EAD, essa expectativa é grande, pois pessoas de outros estados podem participar. Isso até mesmo pode abrir portas para novos cursos”, completou Luciano.