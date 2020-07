Se nos próximos dias o número de casos continuar aumentando, o município deverá tomar medidas mais rígidas

publicado em 18/07/2020

Alerta em Votuporanga: Márcia Reina, secretária municipal da Saúde, falou sobre o combate ao coronavírus na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs números da Covid-19 em Votuporanga nos últimos dias assuntam. São quase 400 casos em sete dias, e o município já ultrapassou as mil ocorrências da doença. Se nos próximos dias a situação continuar como está, o município deverá tomar medidas mais rígidas, segundo a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Reina.Ela observou que realmente o aumento é significativo e há dois motivos para isso. Primeiro é que foi ampliada a testagem, portanto o número de amostras examinadas é maior. Outro fator é a transmissão de “pessoa por pessoa”, aumentou bastante.“Como a gente identifica? A quantidade de amostras que a gente enviava antes tinha uma positividade em torno de 30% e hoje vai em torno de 40%, 45%, portanto a transmissão também está ocorrendo”, disse, em entrevista à TV Tem.Márcia garantiu ainda que se os números continuarem crescendo, o município será obrigado a tomar medidas mais rígidas em relação ao combate ao coronavírus.Hoje será realizada uma reunião entre 17 prefeitos da região, que cobrarão a criação de mais leitos na cidade para atendimentos de pacientes suspeitos e com Covid-19. Um ofício será elaborado e encaminhado ao Governo do Estado para a aquisição de leitos no Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” e Hospital Unimed de Votuporanga, visando a ampliação da estrutura de atendimento à população.Também será discutida a ampliação do distanciamento social para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus.De acordo com o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde de ontem às 17h20, há 13 pessoas com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, sendo que nove delas utilizam respiradores. Outras 13 pessoas, também com a doença, estão em ala. Ainda conforme o boletim, 13 pessoas estão internadas com suspeita de coronavírus: duas estão na UTI (uma utilizando respirador) e 11 em enfermaria. Ontem, cinco pessoas receberam alta hospitalar.