O serviço é para atendimento de pacientes, avaliação de casos e orientação dos profissionais, diante da situação de pandemia

publicado em 28/07/2020

Secretaria Municipal da Saúde; 16 dos 18 leitos de UTI Covid da cidade estão ocupados (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor conta da situação de pandemia do novo coronavírus, o Poder Executivo de Votuporanga lançou uma licitação para a contratação de médicos. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Município.A Secretaria Municipal da Administração publicou um aviso de licitação, na modalidade chamamento público, para credenciamento de prestadores de serviços médicos generalistas e especialistas para desempenhar funções nas diversas redes de atenção à saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga. O serviço é para atendimento de pacientes, avaliação de casos e orientação dos profissionais, diante da situação de pandemia do coronavírus.Ainda conforme a pasta, os envelopes serão recebidos até às 14h30 do 5 de agosto (terça-feira) na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, na rua Pará, 3.227, no Patrimônio Velho.Informações ou esclarecimentos relativos à licitação serão fornecidos aos interessados na Secretaria Municipal da Administração ou pelo fone 3405 – 9700, ramal 9748, das 9h às 15h e no e-mail: licita@votuporanga.sp.gov.br.De acordo com o Informa Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde de ontem, às 17h, há 13 pacientes com coronavírus internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que dez utilizam o respirador. Também na UTI há três pessoas com suspeita da doença, e um usa respirador. Na enfermaria, são nove pessoas com Covid-19 e sete com suspeita da doença. Ontem a Santa Casa registrou duas mortes do hospital e quatro altas hospitalares.