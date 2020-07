A Secretaria garantiu que segue contatando diariamente os fornecedores para buscar o atendimento integral à população

publicado em 08/07/2020

Segundo a Secretaria, neste momento uma das dificuldades é a escassez de matéria-prima utilizada pela indústria farmacêutica. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Moradores de Votuporanga entraram em contato com o jornal A Cidade sobre a falta do medicamento Diosmina no município, por isso a reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde, que confirmou a dificuldade de adquirir esse remédio.

De acordo com a pasta, devido à dificuldade no cumprimento dos prazos para entrega de medicamentos pelos fornecedores vencedores das licitações, alguns desses itens estão em falta nas Unidades de Saúde do Município, tal como a Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg (comprimido). “Neste momento, uma das dificuldades é a escassez de matéria-prima utilizada pela indústria farmacêutica, haja vista que boa parte é importada da Índia e da China, países também atingidos pela pandemia da Covid-19”, explicou.

A Secretaria garantiu que segue contatando diariamente os fornecedores para buscar o atendimento integral à população.