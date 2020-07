Três moradores da Rua Rubens Zanini foram contemplados com notebook e bicicletas

publicado em 03/07/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga iniciou o mês fazendo o que mais gosta: conhecendo aqueles que tanto ajudam o Hospital e agradecendo por suas contribuições. A campanha “Saúde que dá Prêmio” fez novos ganhadores, que receberam notebook e bicicletas.

A iniciativa realizada pela Instituição, juntamente com a Saev Ambiental e TV Unifev, auxilia na manutenção dos atendimentos. Com doações a partir de R$5 na conta de água, você contribui com a Santa Casa e ainda concorre a notebook e bicicletas todos os meses! No começo do ano, o prêmio principal é um carro zero quilômetro.

Três moradores da Rua Rubens Zanini, no bairro Jardim Residencial Prado, foram os sortudos da vez. Elidiane Vilela foi contemplada com o notebook. Ela conta que o prêmio será muito bem-vindo. "Foi uma ótima notícia, contribuir com a Santa Casa e ainda ganhar. O presente veio em uma ótima hora, pois estou trabalhando de casa e, com um equipamento novo, o serviço ficará ainda melhor", comemorou.

As vizinhas Olinda Balduino de Souza e Luzia Aparecida Rodrigues receberam uma bicicleta cada e também ficaram muito felizes.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou as ganhadoras. “Saibam que esse prêmio é mais que merecido diante de toda a ajuda que prestam, seja por meio da campanha ou de outras ações do Hospital. Quero agradecer ainda a todos os participantes. Vocês juntos ajudam a salvar vidas e, independente do valor, essa contribuição é fundamental para os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressaltou.

Vamos ajudar?

Neste mês, a agente captadora Andréia Rubio participou do sorteio. Ela explicou como é feito o trabalho do nosso telemarketing. “Recebemos uma lista da Saev com o nome de todos os moradores da cidade. Entramos em contato, pedindo a adesão. É um trabalho muito importante que traz renda para a Instituição”, disse.

Se você ainda não recebeu a ligação da nossa equipe, entre em contato no telefone 17 3405-9133 e peça para falar no Telemarketing. Depois, é só informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são um carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos.