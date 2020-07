A procura por atendimentos é grande e o abastecimento de medicamentos segue crítico, o que reforça o estado de alerta

publicado em 30/07/2020

A Santa Casa de Votuporanga tem atendido, em média, 82 pacientes por dia na ala Covid-19 (Foto: A Cidade)

A Santa Casa de Votuporanga voltou a superar sua capacidade máxima de leitos para a enfermaria da Covid-19 e a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) fechou ontem com uma taxa de ocupação de 77,7%, números que reforçam o estado de alerta na cidade e na região em relação aos casos da doença.

De acordo com um levantamento feito pelo hospital a pedido do jornal A Cidade, em média, 82 pacientes (com suspeita ou já confirmados) buscam atendimento médico por dia na unidade hospitalar que é referência para Votuporanga e mais 16 municípios para casos de coronavírus. Deste total, 51 são assistidos pelo Pronto Atendimento Covid-19, em média, por dia.

Os demais, de acordo com a Santa Casa, são pacientes internados entre UTI Covid e enfermaria por dia. “Mas isso não significa que são novos atendimentos. Por conta do período de internação maior destes pacientes, a rotatividade é pouca”, explicou a comunicação do hospital em nota.

Falta de medicamentos

Enquanto a busca por atendimentos segue alta, o abastecimento de medicamentos necessários para o acompanhamento desses pacientes segue crítico. E esse não é um problema exclusivo daqui, mas sim de todos os hospitais brasileiros.