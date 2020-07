Lista com os aprovados está disponível no site da Vunesp; aulas têm previsão de início em agosto

publicado em 17/07/2020

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

O resultado do Vestibular de Medicina da UNIFEV, para o ingresso na Instituição em agosto de 2020, foi divulgado nesta sexta-feira (dia 17), no site da Vunesp (www.unifev.edu.br/med2020). Os alunos aprovados irão compor a 9ª turma da graduação.A classificação dos candidatos é por ordem decrescente, respeitando o limite de vagas (60). Neste ano, a avalição, tradicionalmente realizada sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, foi feita com base nas notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos quatro anos (2016, 2017, 2018 e 2019).A primeira chamada para a realização das matrículas on-line está prevista para o dia 20 de julho, e a segunda para 25 de julho. Na terceira e sucessivas, os candidatos serão convocados via e-mail, a partir do dia 31 de julho.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.