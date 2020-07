Dez termômetros a laser e três videolaringoscópios completos foram doados para Instituição que passa pelo enfrentamento do coronavírus

publicado em 02/07/2020

Ao todo, foram entregues 10 termômetros a laser e três videolaringoscópios completos, que já estão em uso pelos profissionais (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga conta com um importante parceiro: Proença Supermercados. E com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), a rede quis contribuir ainda mais com o Hospital, fazendo a doação de equipamentos para a Instituição, contribuindo potencialmente na assistência e, beneficiando assim, milhares de pacientes de Votuporanga e região.Ao todo, foram entregues 10 termômetros a laser e três videolaringoscópios completos, que já estão em uso pelos profissionais. Os aparelhos estão sendo utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Geral e Covid-19 e também no Pronto Socorro. O investimento foi de R$45.454,54.A iniciativa faz parte da campanha de sorteios da Rede Proença, que comemorou 60 anos de história. Sensibilizada com a pandemia, a empresa decidiu que era o momento de oferecer ajuda aqueles que estão na linha de frente do combate ao Coronavírus, dividindo o valor de R$500 mil – direcionado na promoção – para instituições.O valor foi distribuído entre as unidades hospitalares selecionadas nas 11 cidades onde a rede está presente: Auriflama, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Três Lagoas, Jales, São José do Rio Preto, Votuporanga, Tanabi, Santa Fé do Sul, Catanduva e José Bonifácio.As entidades poderiam escolher entre gêneros alimentícios, itens de higiene ou aparelhos e utensílios. A Santa Casa de Votuporanga optou por equipamentos, que foram adquiridos pelo Proença e encaminhados para a Instituição.O gerente do Proença, André Luiz Marqueti, ressaltou a importância de colaborar. “Nós, do Proença, temos muito respeito e admiração pelo trabalho realizado pela Santa Casa, por isso tentamos representar esse sentimento de gratidão através da doação”, afirmou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “A empresa é uma grande parceira. Em nossas campanhas, sempre se colocou à disposição para contribuir, cedendo espaço e nos auxiliando na divulgação. Agora, uniu sua principal ação para colaborar com os Hospitais. Só podemos agradecer tamanha generosidade em proporcionar equipamentos que fazem a diferença em nossa assistência, especialmente no combate ao Coronavírus”, finalizou.