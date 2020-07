Na manhã desta sexta-feira (24) a Secretaria do Trânsito realizou a interdição

publicado em 24/07/2020

Foram interditadas desde as pistas de caminhada, campos, parquinhos e até mesmo as ciclovias (Foto: Fernanda Cipriano/A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoPrefeitura de Votuporanga voltou a interditar o Parque da Cultura. O pedido teria partido da Secretaria da Cidade e na manhã desta sexta-feira (24), a Secretaria de Trânsito realizou a sinalização que indica a suspensão das atividades do local.Foram interditadas desde as pistas de caminhada, campos, parquinhos e até mesmo as ciclovias.Desde o início da pandemia, esta é a segunda vez em que o local passa por proibições. Desta feita, o fechamento estaria ligado à superlotação de UTI's na cidade e na região e o aumento progressivo dos casos de coronavírus em Votuporanga. A medida também leva em consideração as diversas denúncias de desrespeito da obrigatoriedade do uso de máscara, por algumas pessoas.O jornal A Cidade checou o Diário Oficial do município e, até o fechamento desta edição, não havia nenhum decreto determinando a interdição.