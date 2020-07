Os prefeitos da região entendem que é necessária a criação de mais leitos na cidade para atendimentos de pacientes suspeitos e com Covid-19

publicado em 17/07/2020

Prefeitos entendem que é necessário reforçar o sistema de saúde de Votuporanga por causa da Covid-19 (Foto: Santa Casa)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o aumento no número de casos de coronavírus em Votuporanga e nos municípios vizinhos, os prefeitos da região entendem que é necessária a criação de mais leitos na cidade para atendimentos de pacientes suspeitos e com Covid-19.Outra questão é a possiblidade de colapso no Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é referência para a região, portanto a necessidade de Votuporanga reforçar o seu sistema de atendimentos.Amanhã, como já aconteceu no dia 2 de junho, haverá uma mobilização entre os prefeitos de 17 cidades da região, que farão reivindicações para a criação de mais leitos. Segundo a Prefeitura de Votuporanga, será elaborado em conjunto um ofício ao Governo do Estado para que promova aquisição de leitos no Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” e Hospital Unimed de Votuporanga, visando a ampliação da estrutura de atendimento à população.As reivindicações serão destinadas ao governador João Doria, ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, ao secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, e ao deputado estadual e líder de Governo do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari.Os prefeitos pretendem discutir ainda a ampliação do distanciamento social para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus.Na última segunda-feira começaram a funcionar os oito novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga para o tratamento de pacientes com Covid-19. A estrutura estava pronta há alguns dias, porém faltavam medicamentos como relaxantes musculares, questão que foi resolvida.