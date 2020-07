A reforma da Rodoviária foi anunciada em meados de 2018 e agora deve começar a sair do papel

publicado em 10/07/2020

O Terminal do Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida” será revitalizado (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

A já algumas vezes comentada reforma do Terminal do Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida”, em Votuporanga, deve começar a sair do papel nas próximas semanas. É que o munícipio já tem a empresa que realizará a revitalização.

De acordo com a Prefeitura, a licitação foi para contratação de e empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos para Reforma do Terminal Rodoviário Interestadual, que fica na rua João Vilar Pontes, 3479, no bairro Parque Industrial.

Ainda segundo o Poder Executivo, a empresa contratada é a Ellipse Projetos e Construções, com o valor global de R$ 325.721,36.

A reforma da Rodoviária foi anunciada em meados de 2018. Conforme a Prefeitura, será feita uma ampla revitalização, serão reformados os banheiros, toda a iluminação será de LED e também serão restaurados o elevador e os pisos de diversas áreas.



“Haverá, portanto, uma atualização, uma modernização e uma valorização da Rodoviária de Votuporanga, que é o ponto de chegada de muitas pessoas”, disse o prefeito João Dado na época do anúncio.