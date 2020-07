A cúpula do partido visitou ontem a redação do A Cidade e falou do protagonismo que a sigla pretende assumir

publicado em 11/07/2020

Cúpula do Podemos esteve ontem na redação do A Cidade e diz que vem forte para o pleito (Foto: A Cidade)

Com mais de 200 filiados, nomes de peso e uma estrutura bem organizada o Podemos, partido presidido pelo empresário Christian Nakabashi, também vem forte para as eleições deste ano. A cúpula do partido visitou ontem a redação do A Cidade e falou do protagonismo que a sigla pretende assumir na cidade a partir destas eleições.

Nakabashi, que aliás já foi candidato a deputado federal e teve quase três mil votos, estava acompanhado do chefe de gabinete da deputada federal, Renata Abreu (Podemos), Heuller Trento Rodrigues, que é coordenador regional do partido, e do correligionário Marcos Vinícius, o popular Pé.

“Estamos com um grupo fechado aqui na cidade e uma chapa forte para vereadores, com ótimos pré-candidatos, todos com ótimas chances. Desde que começamos a montar o grupo nós seguimos o critério de que não queríamos ninguém para servir de ‘escada’, então temos bons nomes com expressivas votações que fomentam até uma disputa interna saudável”, disse o presidente do partido.

Em suas fileiras o Podemos tem o atual vereador, Chandelly, e o empresário João Garcia, que foi candidato a deputado federal nas últimas eleições e conquistou mais de 15 mil votos.