Com essa segunda UTI, a Santa Casa passa a ter 18 leitos de tratamento intensivo para coronavírus

publicado em 13/07/2020

Novos leitos começam a funcionar nesta segunda-feira (13) (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brComeçaram a funcionar nesta segunda-feira (13) os oito novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga para o tratamento de pacientes com Covid-19.O hospital montou uma força-tarefa para implantar a segunda Unidade de Terapia Intensiva (UTI), específica para a doença. A estrutura está pronta há alguns dias, porém a instituição estava com um grande desafio para iniciar o funcionamento da nova UTI: falta de medicamentos como relaxantes musculares e anestésicos, mas agora o setor começa a funcionar.Após o anúncio do governador João Doria dos novos leitos, os colaboradores da Santa Casa se mobilizaram para adequar as estruturas e contratar os profissionais.São mais de R$ 1,100 mi de investimentos, sendo que R$ 800 mil em equipamentos. “Os respiradores cedidos pelo Governo do Estado de São Paulo e, intermediados pelo deputado Carlão Pignatari, serão utilizados neste novo espaço. Além deles, há possibilidade de chegar mais dois ventiladores do Estado. Todos estes aparelhos serão utilizados para leitos do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou a Santa Casa.Com essa segunda UTI, a Santa Casa passa a ter 18 leitos de tratamento intensivo para coronavírus. Na enfermaria, a instituição ampliou de 15 para 17 vagas exclusivamente SUS, além de leitos para convênios e particulares.