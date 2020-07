Mesmo com o aumento progressivo dos casos e com a superlotação da UTI, o município e a região seguem na mesma fase

publicado em 24/07/2020

A fase laranja permite funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias (Foto: Governo do Estado)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O governo do Estado de São Paulo fez nesta sexta-feira (24) a oitava atualização das fases do Plano SP de retomada econômica. Mesmo com o aumento no número de casos, óbitos e a superlotação das UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva), Votuporanga e região seguem na fase laranja.

Das 17 áreas de DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) estabelecidas no Plano São Paulo, apenas três permanecem na etapa vermelha, com restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais. A ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes Covid-19 nas regiões de Franca (82,5%), Piracicaba (84,8%) e Ribeirão Preto (91,4%) é considerada preocupante e exige a continuidade das restrições. Nossa região “escapou” por pouco, já que hoje a ocupação estava em 79%.