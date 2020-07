Ela bateu na sarjeta, estourou o pneu, cruzou a pista e acabou atravessando o alambrado parando apenas dentro do lago

publicado em 09/07/2020

(Foto: A Cidade)

Da redação

Uma mulher de 67 anos caiu, na noite desta quinta-feira (9), no lago do Assary após se assustar com um motociclista que não teria respeitado o sinal de pare. O veículo teve danos de grande monta, já a motorista sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do A Cidade, a aposentada, que não teve o nome divulgado, seguia pela rua Francisco Ramalho de Mendonça, quando no cruzamento com a Avenida Paschoalino Pedrazoli se assustou com o motociclista e acabou perdendo o controle.

Ela então bateu na sarjeta, estourou o pneu, cruzou a pista e acabou atravessando o alambrado parando apenas dentro do lago. Com a batida ela sofreu ferimentos leves e foi atendida por uma unidade do Corpo de Bombeiros.