Ele foi amparado por pessoas que moram e passavam pelo local, até a chegada de uma unidade do Corpo de Bombeiros

publicado em 06/07/2020

(Foto: A Cidade)

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente no início da tarde desta segunda-feira (07). E.B.M., de 42 anos se assustou com a buzina de um veículo, com o qual quase colidiu, e derrapou.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela Rua Ponta Porã, quando na esquina com a Barão do Rio Branco, no São Judas Tadeu, teria avançado o sinal de pare e por pouco foi colhido por um carro que neste momento acionou a buzina.