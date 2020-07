Também foram registrados mais 22 casos positivos da doença

publicado em 26/07/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO bairro Patrimônio Novo perdeu neste sábado (25) um de seus moradores para o coronavírus. Trata-se de um homem, de 68 anos, que estava internado na Santa Casa de Votuporanga. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 28 de junho.O jornal A Cidade tentou contato com a família, mas como não tivemos sucesso, seu nome será preservado. Ele foi sepultado neste sábado, às 10h, no Cemitério Municipal.Além do óbito, o Boletim Epidemiológico trouxe ainda o registro de mais 22 casos de coronavírus. Com eles, a cidade chega a 1405 ocorrências no total. Delas, 24 estão internados, sendo que 13 deles estão em estado grave na UTI.Outros 1.119 apresentaram sintomas da doença e serão submetidos a testes, sendo que seis estão internados, quatro em estado grave na UTI.7