A InspireAção traz todo o mês um evento on-line, "Momento InspireAção"

publicado em 21/07/2020

Pensando em Votuporanga e como alavancar os resultados com o aumento da consciência pessoal e organizacional neste momento para a retomada da Economia, a InspireAção traz todo o mês um evento on-line, "Momento InspireAção", para que possamos discutir sobre as skills necessárias para uma liderança responsável e os pontos importantes a trabalharmos nas organizações nesta nova realidade. Tudo com conhecimento, troca e insights que gerem ação imediata.É intermediado por Grazi Cavenaghi e com convidados que são profissionais parceiros, especialistas e com vasta experiência no tema abordado, e trazem exemplos práticos para serem já aplicados na sua empresa.Esse mês o convidado foi empresário, com vários negócios no Brasil e em Portugal, Benício Filho, que tem no DNA a cultura de Startups e falou sobre Liderança Ressignificada.Em agosto falaremos sobre como a Cultura Organizacional é a base dos resultados. Basta olhar para empresas como Natura e Google, e como elas cresceram e crescem, atraindo os melhores talentos do Brasil.Os convidados são Ricardo Furlan que tem mais de 28 anos de experiência como executivo de recursos humanos em empresas como: Fox Channels, Natura Cosméticos, Banco Itaú, Nestlé e Refinadora de Óleos Brasil.E Marília Apostólico com experiência como executiva na área de Recursos Humanos no mercado nacional e internacional, e em consultoria de desenvolvimento de pessoas e organizações, e com seus últimos projetos realizados nas empresas: Itaú Unibanco, Magnesita, DASA, Machado Meyer, Localfrio, UBS Brasil.Você terá a oportunidade de falar ao vivo com esse profissionais incríveis e conhecer mais sobre quais são os benefícios e desafios de uma cultura forte.Engana-se que cultura é coisa de grandes empresas. Cultura é para todos, é o que direciona o seu leme, o que faz com que você tenha pessoas engajadas e que façam o seu melhor. Cultura é o ponto inicial para que os processos e metas sejam realizados.Se isso faz sentido para você, venha conosco no dia 03/08, das 19h às 20h, e as inscrições podem ser feitas pelo site: www.inspireacao.comhttps://www.sympla.com.br/cultura-organizacional---desafios-e-beneficios---momento-inspireacao__900815Qualquer dúvida entrem em contato pelo fone: 17 99745 5356.O nosso propósito é ser ponte para um país melhor por meio pessoas que liderem com nobreza de coração e com foco em resultados e pessoas.