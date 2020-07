A novidade da reunião da noite de ontem foi que a Casa de Leis liberou a presença do público, porém com capacidade somente para 25% da lotação

publicado em 28/07/2020

A Câmara Municipal de Votuporanga voltou a receber público na noite de ontem (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEntre os assuntos da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, um dos destaques foram as críticas ao lockdown aos domingos decretado pelo Poder Executivo. A novidade da reunião da noite de ontem foi que a Casa de Leis liberou a presença do público, porém com capacidade somente para 25% da lotação e com todas as medidas de segurança previstas.Primeiro a utilizar a tribuna, Hery Kattwinkel (PTB) disse estar insatisfeito com o lockdown em Votuporanga. Na visão dele, fechar os supermercados aos domingos não adianta, já que eles ficam superlotados aos sábados. “Não dá para entender o que motiva o prefeito a ter determinadas ações”, disse. Ele reclamou também da proibição do delivery.Hery falou ainda sobre a suspensão do repasse para o Votuprev. Conforme ele, o impacto orçamentário é de R$ 11 milhões. “Não podemos aceitar que esse projeto volte para essa Casa de Leis”, opinou.Osmair Ferrari (PSDB) também não gostou nada do fechamento do comércio aos domingos. Segundo ele, não adianta a cidade ficar vazia no domingo se estava superlotada no sábado. “Espero que o prefeito reveja esse posicionamento”, falou.Assim como seu antecessor, Osmair pediu para o Poder Executivo não retornar com o projeto de suspensão do repasse do Votuprev.Em sua fala, Emerson Pereira (PSDB) argumentou sobre a possibilidade da volta as aulas. “Até o momento nós não sabemos de nada em termos de estrutura do que está sendo feito. Quais as medidas estão sendo tomadas para o retorno das aulas?”, questionou.O vereador Dr. Ali (MDB) disse ser a favor da abertura do comércio, já que as pessoas precisam trabalhar e levar sustento para suas famílias. “Eu sou um dos que defendem que é preciso trabalhar. Tem pessoas fechando suas lojas, e não vão conseguir abrir mais”, observou.