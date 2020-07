Rapaz foi levado ao Hospital de Base, mas não resistiu

publicado em 13/07/2020

Murilo Rocha Augusto, morador de Palestina, morreu aos 23 anos (Foto: Reprodução/Diário da Região)

Um ajudante de pintor de 23 anos morreu na madrugada de domingo, 12, após o veículo em que ele estava capotar. Murilo Rocha Augusto era morador de Palestina. O boletim de ocorrência não informa onde ocorreu o acidente.Segundo informações do registro policial, o homem foi socorrido e levado ao Hospital de Base de Rio Preto com parada cardiorrespiratória. Pouco tempo depois, a vítima sofreu outra parada, desta vez sem responder as manobras de ressuscitação.O óbito foi constatado as 04:50 desta madrugada.*Diário da Região