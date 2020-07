O fogo teria iniciado por volta das 18h30 e continuou até 20h

publicado em 30/07/2020

O fogo começou a ser controlado pelos bombeiros por volta das 20h desta quinta-feira (30) (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um incêndio tomou grandes proporções no Jardim Universitário, próximo ao Colégio Celtas e em específico às margens da represa de captação de água do Córrego Marinheirinho, conhecido como o Saevão, em Votuporanga. As chamas teriam iniciado por volta das 18h30 desta quinta-feira (30), e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

De acordo com as informações de moradores da região, o fogo começou a ser controlado pelos bombeiros por volta das 20h.

Um morador da região Wanderson Fernandes relatou à reportagem do jornal A Cidade, que em todos os anos ocorrem acidentes envolvendo fogo no local. Segundo ele, o motivo seria o mesmo: problemas com o cigarro. “Anualmente isto acontece e presumo que o problema seja sempre o mesmo, bitucas de cigarro”, disse Wanderson.