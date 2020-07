Ela faleceu ontem na Santa Casa local e seu sepultamento ocorreu às 11h no Cemitério Parque Jardim das Flores

publicado em 09/07/2020

Docila Encide Torres, de 96 anos, é mais uma vítima da Covid-19 em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDocila Encide Torres, de 96 anos, é mais uma vítima da Covid-19 em Votuporanga. Ela morreu ontem na Santa Casa local e seu sepultamento ocorreu às 11h no Cemitério Parque Jardim das Flores.Natural de Itajobi-SP, a dona de casa residia do bairro Pozzobon, na rua Manoel Martins Hernandes e deixou os filhos Maria Antonia, Lourdes, Osvaldo (em memória), Júlio Lopes, Aparecido, Luzia, Eclair e Sueli, além dos demais familiares e amigos.Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Maria Antônia, filha de Docila, contou que a mãe passou mal, fez o exame e deu positivo. Ela estava internada desde o último dia 4.Sobre o emocional da família, Maria revelou que o momento é bastante complicado. “É muito triste ver a mãe da gente, de 96 anos, ser enterrada dentro de um saco, né”, declarou. Em relação aos últimos dias que esteve com a mãe no hospital, a filha disse que é “muito terrível”. “Lá você fica sob pressão, é muito angustiante naquele quarto”, falou.