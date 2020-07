O servidor público municipal Antônio Santiago de Araújo morreu no domingo, mas só teve óbito confirmado por Covid-19 no Boletim de ontem da Secretaria da Saúde

O servidor público municipal Antônio Santiago de Araújo é a 23ª vítima do coronavírus na cidade

O Boletim Epidemiológico de ontem da Secretaria Municipal de Saúde confirmou o que muita gente já sabia: mais uma pessoa morreu em decorrência de complicações do coronavírus em Votuporanga. Trata-se do servidor público municipal Antônio Santiago de Araújo, de 60 anos.

Toninho, como era conhecido, faleceu na noite de anteontem, porém, como o Boletim já tinha sido emitido ele acabou não constando no documento oficial, que agora contabiliza 23 óbitos pela doença.

Natural de Mirassol, ele atuava como motorista na Secretaria Municipal de Educação, onde fez dezenas de amigos e admiradores que, durante todo o dia de ontem, expressaram sua admiração por ele.

Antonio residia na rua Raul Ferreira de Carvalho no bairro Comerciários, e deixa os filhos Renan da Silva Araújo e Renata da Silva Araújo, além dos demais familiares. Seu sepultamento, que seguiu as normas do Ministério da Saúde, onde não acontece o velório e a família tem direito ao enterro com dez pessoas no local, ocorreu ontem às 9h no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Depoimento

Procurado pelo jornal A Cidade, Renan da Silva Araújo, que é filho de Antonio, encontrou forças em meio ao sofrimento para prestar uma homenagem ao pai. Confira o texto em seu inteiro teor:

Para uns era Sr. Antônio, um homem sempre de bem com a vida, sorrindo mesmo nas dificuldades, amigo e pronto para ajudar;

Para outros era o Toninho, um homem trabalhador, de boas gargalhadas, de um coração enorme que não cabia dentro do seu peito;

Para os filhos e netos era Pai, um grande Pai, um exemplo de homem, honestidade, fidelidade e amor incondicional.

O legado que ele nos deixou é que a vida é muito curta para não darmos um sorriso, para não sermos felizes, buscar resolver as coisas com alegria e com bom humor. Ele nos ensinou que o trabalho edifica a pessoa, torna possível todos os seus sonhos.

Independente de como o chamavam, sempre estava pronto para ajudar, com sorriso e bom coração.

A nossa esperança é a vida eterna!! Cremos que hoje ele está com Jesus e Nossa Senhora no céu, intercedendo por nós.