O Poder Executivo Municipal vai investir R$ 231 mil nos elevadores do prédio que fica na avenida Sebastião Vaz de Oliveira

publicado em 25/07/2020

O novo Paço Municipal irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo Municipal. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Uma das empresas que participam da licitação para fornecer os elevadores do novo Paço Municipal de Votuporanga tentou impugnar o processo nesta semana, no entanto o recurso foi negado.

No final de junho a Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu licitação para compra e instalação de elevadores no novo Paço Municipal. O valor do investimento é de R$ 231 mil. A licitação é para contratação de “empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para fornecimento e instalação de elevadores para o Centro Administrativo – Paço Municipal, na avenida Sebastião Vaz de Oliveira”.

Já nesta semana a Thyssenkrupp Elevadores interpôs impugnação ao edital de concorrência, porém o recurso foi negado.

O jornal A Cidade entrou em contato com a empresa que preferiu não se pronunciar. A Thyssenkrupp Elevadores é uma empresa do Grupo Thyssenkrupp, com sede na Alemanha. O Grupo é um dos líderes mundiais no segmento de elevadores. Sua produção é descentralizada com fábricas na Europa, Ásia e América.

Também ao A Cidade a Prefeitura informou que o questionamento da empresa foi enviado para análise técnica e jurídica. “Os argumentos, como, por exemplo, prazo de garantia de recebimento da obra, entre outros itens do edital apontados pela empresa, foram analisados e negados”, explicou o Executivo.

Para que a Prefeitura possa investir R$ 231 mil nos elevadores, foi preciso a aprovação dos vereadores. O projeto foi votado e aprovado no dia 27 de abril por oito votos a cinco. Pelo regimento interno da Casa, era necessária maioria absoluta, ou seja, exatamente oito votos para a aprovação. Dois motivos fizeram o projeto da Administração Municipal virar polêmica na Câmara: o momento financeiro do município e do país em razão da pandemia de coronavírus e o os gastos excessivos com a obra que já passa de R$ 13 milhões.