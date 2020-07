O valor do serviço no prédio, que foi tombado pelo município, ultrapassa R$ 120 mil

No ano passado o prédio foi tombado com o objetivo de manter viva a memória coletiva de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga já tem a empresa que realizará as obras de reforma no Mercadão Municipal. O valor do serviço no prédio, que foi tombado pelo município, ultrapassa R$ 120 mil.A Secretaria Municipal de Obras divulgou os termos de homologação e adjudicação da “contratação de empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para execução das obras de reparos e adequações no mercado municipal de Votuporanga, localizado na rua Bahia, 3377, no Patrimônio Novo”.De acordo com a pasta, a empresa vencedora do processo licitatório foi a D.M.L. Fukuoka Construtora, com valor global de R$ 121.830,41.No ano passado o prédio foi tombado com o objetivo de manter viva a memória coletiva de Votuporanga, bem como a manutenção e preservação arquitetônica e histórica do local. Com isso, o espaço não poderá ser descaracterizado, devendo suas características arquitetônicas serem preservadas, especialmente quanto a manutenção dos arcos originais em suas formas e estilo; manutenção e restauração de todas as esquadrias e vidros no estilo original; manutenção em estilo e forma original das treliças e toda a estrutura da cobertura em madeira; manutenção das fachadas, sendo permitidas alterações somente para adaptação de acessibilidade ao prédio; manutenção no interior do prédio de identidade arquitetônica compatível com seu aspecto exterior; e manutenção dos níveis de piso originais.Consta no plano de governo do prefeito João Dado, “revitalizar o antigo Mercado Municipal com a volta de comércio permanente com foco no mercado de hortifruti e também promoção de atividades culturais”. O estado de abandono do local foi mostrado pelo jornal A Cidade numa das reportagens da série sobre as promessas de campanha do atual chefe do Poder Executivo.Recentemente o vereador Emerson Pereira (PSDB) sugeriu à Prefeitura que o antigo Mercadão seja transformado em Centro Cultural. Para ele, o local sempre foi um patrimônio histórico do município, portanto poderia ser um espaço mais utilizado pela população. Ele acredita até que o local poderia ser utilizado para que o Governo do Estado de São Paulo instale o projeto “Bom Prato”.