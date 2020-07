Sempre sorrindo, Seu João, tocou a longa estrada de seus 83 anos e faleceu nesta sexta-feira (24)

publicado em 25/07/2020

João Candido Pereira Filho (Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brSorrir, até o último momento! Foi como seu João Candido Pereira Filho, tocou todos os dias de seus 83 anos em vida. Mesmo com a progressão de um Alzheimer e com problemas pulmonares que foram agravados devido a Covid-19, seus últimos dias ficaram por conta das curvas de seu sorriso.Pai exemplar, marido e avô maravilhoso. O legado de bom humor é o pilar que a família Pereira guarda da trajetória em conjunto de seu João.“Ele foi a pessoa mais bem-humorada que a gente já conheceu. Por mais que estivesse na dificuldade, tudo ele transformava em um motivo para sorrir, tanto nos problemas dele como os dos outros. Sempre nos fez sorrir de um jeito único”, disse seu neto Alex Matheus Pereira Ribeiro.Seu João surpreendeu até mesmo a equipe de enfermeiros que esteve com ele, pois havia zero de agressividade no Alzheimer. “A alegria dele contagiava tanto que nem mesmo com o Alzheimer ficou agressivo, ele sorriu até o último segundo”, completou Alex.A família Pereira não dispensa agradecimentos ao sistema de saúde e aos profissionais da saúde que cuidaram de João na Santa Casa. “Desde o primeiro atendimento do meu avô, ele foi tratado de forma humana, respeitosa e com muito carinho, desde a assistência social, equipe de médicos e enfermeiros. Todos foram mais que profissionais, foram anjos em nossas vidas e deram dignidade ao meu avô”, agradeceu Alex e sua família.Natural de Tanabi, João faleceu na manhã de ontem. Ele foi auxiliar de serviços gerais no Truck Gallego e residiu na rua Raul Albertini, no bairro Jardim Bela Vista no município.Deixa a esposa Clemencia Barboza Pereira, os filhos Nelson, Nelcy, Nelcina e Nilda além dos demais familiares e seu círculo de amigos. Seu sepultamento seguiu as normas de segurança exigidas para a contenção do vírus e ocorreu ontem, às 16h no Cemitério Municipal de Álvares Florence.