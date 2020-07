A apresentação será transmitida por meio das plataformas do Youtube e também Facebook da própria dupla

publicado em 23/07/2020

A live está marcada para o sábado (25), a partir de 16h e com doações destinadas à Apae Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom o sucesso inesperado ao fazer a primeira live em prol do Lar São Vicente de Paulo, a dupla Zé Renato e Eduardo, anuncia a próxima, que será no sábado dia (25), a partir das 16h e dessa vez beneficiará da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga. A apresentação será transmitida por meio das plataformas do Youtube e também Facebook da própria dupla.Já otimista para a nova apresentação, o cantor Eduardo relatou que suas expectativas aumentaram, pelo sucesso da primeira live. “Em nossa primeira vez, conseguimos arrecadar bem mais do que esperávamos, isso nos surpreendeu. Por isso, decidimos fazer a segunda edição”, disse ele.Desta vez, em prol da Apae do município, Eduardo adianta para todos que no dia 28, será feita a entrega do que for arrecadado, onde será totalmente divulgado nas redes sociais da dupla.“Nós aumentamos toda a nossa equipe, será uma live com cinco músicos equipe de gravação de São José do Rio Preto”, afirmou Eduardo. Que desde já, promete com o repertório. “Pretendemos deixar o repertório fantástico para que ninguém mude de live. Vai ficar preso na nossa”, completou.Mesa Quatro produções é quem apresenta a ‘Live Solidária Segunda Edição – Zé Renato e Eduardo. Além disso, vai contar com a participação do cantor Braga NetoAs transmissões serão por meio do canal oficial no Youtube: youtube.com/zerenatoeeduardo e na página oficial no Facebook: facebook.com/zerenatoeeduardo.