Medida foi adotada em virtude da pandemia, que não permite a realização de assembleias e reuniões para a escolha dos novos diretores

publicado em 06/07/2020

A Associação Comercial de Votuporanga - ACV anuncia que o mandato da atual diretoria, presidida por Valdeci Merlotti, foi prorrogado para até o dia 31 de dezembro deste ano. A escolha dos novos diretores para assumir a gestão 2020/2021 estava prevista para junho deste ano, mas a eleição ficou impossibilitada de acontecer por conta da pandemia.

Em reunião promovida pelo conselho consultivo e diretoria executiva, no dia 22 de junho, foi aprovada por unanimidade a prorrogação do mandato. O encontro seguiu todas as normas sanitárias exigidas pelos órgãos da saúde.

"Em razão do isolamento social, estamos impossibilitados de promover a assembleia para eleição da nova diretoria. Também considera-se que o atual presidente está em constantes conversas com o atual prefeito visando a flexibilização para a reabertura do comércio", consta na ata assinada por todos os participantes da reunião.

A ação é inédita na entidade, ficando estabelecida a prorrogação excepcional do mandato da atual diretoria até o dia 31/12/2020 ou até o término do período de isolamento social cumulado com a resolução definitiva da reabertura do comércio, caso ocorra antes do dia 31 de dezembro.