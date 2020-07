Diretor de atendimento ao cidadão do órgão, Jânio Loiola, foi entrevistado na tarde de ontem na pela rádio Cidade FM

publicado em 11/07/2020

O diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP, Jânio Loiola, foi entrevistado ontem pela rádio Cidade FM e disse que não há previsão de volta (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Não há previsão para a reabertura da unidade do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) em Votuporanga. A afirmação é do diretor de atendimento ao cidadão do órgão, Jânio Loiola, que foi entrevistado ontem na rádio Cidade FM.

O atendimento do Detran-SP foi suspenso em 20 de março por causa da pandemia e desde então tem ampliado os serviços eletrônicos, que atualmente são mais de 60. “Nenhuma unidade voltou com o atendimento presencial e não há previsão para o retorno, porém muita coisa mudou e as unidades não reabrirão da mesma forma como nós fechamos”, contou.

Antes, por exemplo, as pessoas não conseguiam fazer a liberação de veículo apreendido por meio do site, o que é possível agora. Também desde maio mudou a forma de adquirir o documento do licenciamento: basta fazer o pagamento, entrar no portal do Detran-SP e baixar o licenciamento, que pode ser impresso em uma folha comum. Se preferir, o condutor pode ainda apresentar o licenciamento no celular.



“São algumas das mudanças que aconteceram nos últimos meses, sempre com o intuito de prejudicar o menos possível a população que já tem uma série de transtornos e problemas nesse período totalmente excepcional pelo qual estamos passando”, falou.

Em relação ao vencimento da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Jânio explicou que há uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito de que toda habilitação que venceu de 19 de fevereiro em diante as pessoas podem circular normalmente, portando não serão multadas.

Ainda sobre a CNH, ele lembrou que a Carteira digital – a apresentada no celular – tem exatamente o mesmo valor da via física. “É aceita em qualquer blitz, em qualquer situação que você precise apresentar a uma autoridade de trânsito”, acrescentou.