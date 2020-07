Documentos como o utilizado na transferência de veículos aguardam para serem retirados

publicado em 03/07/2020

(Foto: A Cidade)

Da Redação

Anteontem, o Detran iniciou uma ação em todo o Estado para a Entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV), documento da transferência. Por meio de um sistema “drive thru”, para evitar aglomeração, com agendamento marcado e serão atendidos nesta primeira etapa, apenas as solicitações de retirada para despachantes.

Em Votuporanga, desde o início da semana, os despachantes já passaram a agendar os horários com o Detran para o drive trhu. E o local para retirada é ao lado da unidade do Poupatempo, no estacionamento, localizado na rua Bahia esquina com a Piauí.

O processo de agendamento pelos despachantes será feito por meio do e-CRVsp (Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Cadastro de Registro de Veículos), que permite a realização de uma série de serviços. Basta escolher data e horário e comparecer ao local escolhido com o malote e a documentação requerida.

Todos os protocolos sanitários e de distanciamento social serão cumpridos pelos funcionários do Detran. Logo, não é necessário descer do veículo para ser atendido. O agendamento para entrega e retirada dos documentos será feito de acordo com o horário de atendimento de cada um. Após o recebimento dos malotes, a documentação será avaliada e assim que o serviço for realizado, os funcionários entrarão em contato com os despachantes para a retirada.

Para Ernesto Mascellani Neto, novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), o Governo do Estado trabalha para manter os serviços essenciais mesmo diante da pandemia do coronavírus, por meio de medidas inovadoras e seguindo protocolos de segurança, para continuar atendendo cada vez mais e melhor a população.