O corretor de imóveis Eduardo Antonio Ferreira, de 83 anos,éa sexta vítima da doença em apenas quatro dias

publicado em 29/07/2020

Eduardo cedeu a sua luta contra a Covid-19, na manhã de ontem na Santa Casa de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga superou ontem a marca das 40 mortes em decorrência do coronavírus.O corretor de imóveis Eduardo Antonio Ferreira, de 83 anos,éa sexta vítima da doença em apenas quatro dias.Mesmo com sua rotina quieta e simples nos corredores de sua casa, a família não imagina como seu Eduardo tenha pegado o vírus e hoje lida com os sentimentos de saudade. Nos últimos meses de pandemia, Eduardo vivia na rotina dentro do seu lar, onde evitava sair de casa.“Não temos nem noção de onde ele possa ter pegado o vírus, pois ele estava sempre em casa quieto, sem sair. Vai nos deixar muitas saudades, estamos sofrendo com a perda dele”, disse sua nora Terezinha Ferreira Sartim.Eduardo era natural de Álvares Florence e residia na rua Tocantins, no Jardim Alvorada.Deixa a esposa Anésia Jardim Ferreira, o filho Celso Antonio Ferreira, além dos demais familiares e amigos.““Nós estamos sem cabeça pelo momento, mas o que eu posso dizer é que a saudade é o que marca. Vamos sentir muita saudade dele. Já de idade avançada falecer por esta nova doença, é difícil. Sofreu no hospital por 14 dias na UTI, onde nós podíamos estar presentes”, concluiu Terezinha.Seu sepultamento ocorreu ontem, em norma padrão exigida pelo Ministério da Saúde, às 14h no Cemitério Parque Jardim das Flores.