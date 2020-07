Médica infectologista da Santa Casa, Dra Regina Silvia Chaves de Lima, alertou sobre os cuidados para aqueles que estão com diagnóstico da doença

publicado em 17/07/2020

Durante a hospitalização, são mantidos o isolamento respiratório e de contato (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Os números de casos confirmados de Coronavírus (Covid-19) estão aumentando rapidamente. E ficar em casa é a regra principal para evitar a transmissão da nova doença. Esta medida aplicável a todo mundo, é especialmente válida para pessoas infectadas — com sintomas leves ou mesmo assintomáticas — , casos suspeitos em investigação, familiares que convivem na mesma residência, grupos de risco.Mas, mesmo em seu lar, é possível que haja disseminação da doença, ainda mais com um paciente diagnosticado com Covid-19. A médica infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Dra Regina Silvia Chaves de Lima, deu orientações de como fazer o isolamento durante esta pandemia.É extremamente fundamental manter o isolamento até que os sintomas respiratórios desapareçam. “Ouvimos muito falar de quarentena, mas são 14 dias de isolamento social. Tem casos que, mesmo após este período, as pessoas continuam transmitindo. Se permanecer com tosse, coriza, é necessário ampliar para mais de 14 dias, até o desaparecimento total destes sinais”, afirmou.O paciente com Covid-19, manifestando sintomas ou não, necessita permanecer em quarto isolado e ventilado. Nas residências onde isso é impossível, os outros moradores têm que ficar a pelo menos um metro de distância.Além disso, a higiene das mãos é obrigatória. “Também temos que ter cuidado com a limpeza de mobílias, acessórios e utensílios comuns como controle remoto, geladeira, etc”, contou.Tem mais: reserve um copo e talheres para o uso exclusivo da pessoa diagnosticada. “Se possível, deixar um banheiro separado para a pessoa com Covid-19”, destacou.Durante a hospitalização, são mantidos o isolamento respiratório e de contato. A médica ressaltou quando chega o momento do paciente ir para casa. “Analisamos o estado de saúde, e quando nosso assistido não fica mais dependente de oxigênio e ventilação mecânica e apresenta melhora clínica, respirando confortavelmente é o momento de retornar para sua residência”, afirmou.As orientações são as mesmas. “Na maioria dos casos, pedimos o isolamento social. Alguns para sete dias, outros para 14, tudo depende do início dos sintomas. Se continuar coriza e/ou tosse, permaneça por mais dias”, complementou.Tem mais: higienize as superfícies do quarto e do banheiro diariamente. Para limpar, use primeiro sabão ou detergente e depois um desinfetante comum com hipoclorito de sódio a 0,1%. Os moradores, especialmente o cuidador e o doente, precisam limpar as mãos frequentemente, dando preferência ao papel toalha para secá-las. Se espirrar ou tossir, volte a higienizá-las — ou aposte no álcool em gel. “São atitudes fundamentais para proteger seus familiares”, finalizou.