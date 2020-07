Apesar dos números preocupantes, os técnicos do governo entenderam que a rede hospitalar da região ainda suporta a demanda e manteve Votuporanga e região na fase laranja

publicado em 04/07/2020

O governo do Estado de São Paulo fez ontem mais uma atualização das fases do Plano SP de retomada econômica e havia certa apreensão na região em razão do aumento do número de casos, óbitos e internações em toda área de atendimento da DRS-XV, o que poderia provocar um “rebaixamento” da fase laranja para a vermelha. O recrudescimento, porém, não aconteceu.

Apesar dos números preocupantes, os técnicos do governo entenderam que a rede hospitalar da região ainda suporta a demanda e manteve Votuporanga e região na fase laranja, que permite o funcionamento do comércio e de algumas atividades, com restrições de horários, e mantêm fechados estabelecimentos como salões de beleza, barbearias, academias, bares e restaurantes.

Novidade

A novidade, porém, foi a mudança nos protocolos de reabertura e funcionamento dos setores de eventos, espetáculos culturais, restaurantes, academias e salões de beleza, que poderão reabrir parcialmente na fase amarela, assim como eventos culturais com público sentado e lugar marcado, o que antes estava previsto apenas a partir da fase verde, a última do Plano.