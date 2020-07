Distante quase 2km de perímetro urbano, Centro de Eventos terá tabelas de basquete, gols e postes com rede para vôlei

publicado em 15/07/2020

Obras de mais de R$ 2,3 milhões já foram iniciadas e devem contemplar duas quadras esportivas e arquibancada para 1,8 mil pessoas (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brJá estão em andamento as obras para a construção de duas quadras poliesportivas e arquibancadas para mais de 1,8 mil pessoas no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, que fica a quase 2km do perímetro urbano de Votuporanga. Orçados em mais de R$ 2,3 milhões os serviços devem ser concluídos apenas no ano que vem.De acordo com o projeto da Prefeitura, as duas quadras totalizarão 3.053,21 m² de área de piso e contarão com tabelas móveis de basquete, traves para futebol de salão, postes com rede para vôlei, guarda-corpos e alambrados. Já a arquibancada terá 993,76 m² de área construída com capacidade para acomodar 1.878 pessoas.Batizada como “Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Centro de Eventos”, a obra terá o investimento de R$ 2.311.397,92, sendo R$ 1,950 milhão oriundos do Ministério da Cidadania, de emenda do Deputado Federal Antônio Bulhões (2017), e o restante de recursos próprios do Município.A ordem de serviço para o início das construções foi assinada em março e na ocasião o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, disse que a obra “vem somar à nossa estrutura esportiva, que é uma das melhores do Estado, e poderemos trazer circuitos nacionais, abrindo um leque de modalidades esportivas na cidade. Além disso, é um espaço que também será utilizado para a Cultura”.O que chama a atenção, no entanto, é a distância que os esportistas terão que percorrer em uma rodovia e depois numa vicinal de pista simples e famosa pela quantidade de acidentes para jogar bola.