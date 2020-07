Em mais uma parceria com a rádio Bandeirantes, transmissão se inicia às 19h com narração de Ulisses Costa

publicado em 29/07/2020

A rádio Cidade Fm, em mais uma parceria com Rádio Bandeirantes, fará a transmissão das quartas de final do Campeonato Paulista, onde São Paulo X Mirassol vão se enfrentar a partir das 19h no Morumbi. A narração da partida fica por conta de Ulisses Costa.

São Paulo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 21 pontos, quatro acima do Mirassol. A única vantagem do tricolor é poder jogar em seu estádio. Se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis.

*Com GE

Da Redação