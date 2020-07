Por maioria, os clubes sugeriram que a competição seja retomada no dia 19 de agosto

publicado em 14/07/2020

Foto: CAV

Franclin Duarte

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) deve voltar aos campos no mês de agosto para disputar as últimas três partidas da série A2. Isso ficou definido em uma reunião por videoconferência que teve início às 11h30 desta terça-feira (14) e teve quase duas horas de duração, entre representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol), médicos e dirigentes dos 16 clubes participantes da competição.

No encontro, foi aprovado o Protocolo de Readaptação Física e de Retomada Gradual dos Treinamentos. Os clubes solicitaram que o Protocolo de Readaptação Física seja enviado ao Centro de Contingência do coronavírus para que sejam autorizados os testes de Covid-19, exames médicos, testes clínicos, físicos e fisiológicos a partir do dia 20 de julho.

Após a aprovação, também será encaminhado o Protocolo de Retomada Gradual dos Treinamentos, solicitando autorização para retorno dos treinos no dia 27 de julho. Em sequência, será enviado ao Centro de Contingência do coronavírus o Protocolo de Operação de jogo.

Por maioria, os clubes sugeriram que a competição seja retomada no dia 19 de agosto. A data de reinício dependerá de autorização do Governo do Estado.

Os testes de Covid-19 a serem realizados antes do reinício dos treinos e da competição serão custeados pela FPF para todas as delegações dos clubes, limitadas a 38 pessoas por agremiação. Os exames de controle de dopagem dos jogos restantes da competição também serão pagos pela FPF.

A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes mandantes que não puderem atuar em suas sedes, se assim for solicitado pelas agremiações.

O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de três meses, se faz necessária apenas uma adequação nas datas de partidas, além de registro e inscrição de atletas. Quando houver definição sobre o retorno da competição, as novas datas serão divulgadas.

Não serão cobradas dos clubes as taxas de inscrições dos novos atletas inscritos. Por unanimidade, os clubes solicitaram ao Departamento de Competicões da FPF a substituição de cinco jogadores por clube a cada jogo e a possibilidade de cada clube ter 11 atletas no banco de reservas. Por maioria, os clubes solicitaram zerar os cartões amarelos para o retorno da competição. Todos os pleitos serão encaminhados à Comissão Jurídica da FPF para análise.

Adversários