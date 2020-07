O presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, falou sobre a reestruturação do elenco do CAV para o retorno da Série A2

publicado em 21/07/2020

O volante Kennedy é um dos atletas que retornarão ao Clube Atlético Votuporanguense (Foto: CAV)

Daniel Castro

Aos poucos o Clube Atlético Votuporanguense vai se reestruturando para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. A maior parte do elenco que estava no clube quando o torneio foi paralisado retornará, mas para os três jogos restantes o CAV quer contratar um zagueiro, um volante, um meia e um atacante.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o presidente da Pantera, Marcelo Stringari, destacou que com o anúncio da volta da A2, a Alvinegra vem se mobilizando para trazer os atletas que estão mais distantes, portanto tem comprado passagens áreas para que os jogadores cheguem o quanto antes. Ao mesmo tempo, o CAV aguarda o protocolo da Federação Paulista de Futebol para a realização de testes para Covid-19, o que deve ocorrer a partir de amanhã.

O CAV ainda não contratou novos jogadores, porque espera o fim de alguns campeonatos estaduais, já que pelo regulamento não se pode contratar atletas que disputaram o Paulista. “Na verdade nós recuperamos 70% do elenco e agora vamos aguardar o final dos estaduais para trazer mais atletas”, disse.

As contratações serão bem analisadas pela direção e terão o aval de Júlio Sérgio, técnico da Pantera. “Estamos tentando achar a melhor solução que financeiramente não abale a estrutura do clube, portanto jogadores que cabem dentro do orçamento para terminar essa competição”, acrescentou.