“Apenas” 8,6% das pessoas que morreram na cidade em decorrência da doença não tinham outras comorbidades

publicado em 28/07/2020

Gráfico da Secretaria da Saúde revela que quase 50% dos que morreram por Covid-19 tinham alguma cardiopatia (Foto: Reprodução/Boletim Epidemiológico)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde revelam que 48,6% das pessoas que morreram em Votuporanga, em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus, tinham alguma cardiopatia já pré-existente. Os números revelam ainda que “apenas” 8,6% dos que morreram não possuíam comorbidades.As informações oficiais vão de encontro ao que explicou um dos mais renomados médicos de Votuporanga, o cardiologista Joaquim Figueira da Costa. Gabaritado pelos seus mais de 50 anos de profissão, ele falou, em recente entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, sobre a relação da cardiopatia como o principal fator de risco associado à Covid-19.Dr. Joaquim, que também é responsável em Votuporanga pelo Planfamília, explicou o motivo de as cardiopatias estarem tão associadas as mortes por coronavírus.“Nós precisamos de oxigênio para sobreviver, e nós fazemos a captação do oxigênio pelo ar corrente e esse ar entra pelas vias respiratórias e vão até os pulmões onde é esparramado para o organismo inteiro. E um dos problemas mais sérios da Covid é dificultar essa circulação do oxigênio o que para um cardiopata acaba sendo muito perigoso, pois falta oxigênio no miocárdio e as vezes provoca como se fosse um enfarte”, explicou.Depois da cardiopatia, a doença associada com o maior número de vítimas da Covid-19 na cidade é a Diabetes Militus, que estava presente em 31,4% dos óbitos. Logo na sequência vem a pneumopatia, com 14,3% dos casos.Já em relação a idade, os óbitos seguem concentrados em votuporanguenses com 60 anos ou mais, com 78,3% dos casos (29 mortes). A mortalidade, porém, é ainda maior em relação aos idosos com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, 15 nessa faixa de idade já perderam suas vidas, o que corresponde a 40,5% de todas as mortes.A vítima mais jovem da doença foi a cozinheira Guiomar Correia, de 35 anos. Ela morreu no dia 28 de maio. À época, apenas três pessoas tinham morrido antes dela na cidade, hoje já são 37.Os homens também são maioria entre as vítimas fatais do coronavírus em Votuporanga, apesar de serem minoria no número de casos. Eles correspondem a 54,1% dos óbitos (20 no total), enquanto elas são 45,9% (17).