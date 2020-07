Imagens concedidas com exclusividade ao jornal A Cidade mostram o momento exato da ação do meliante

publicado em 03/07/2020

Imagens concedidas com exclusividade ao A Cidade mostram a ação de um criminoso dentro de um restaurante de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO circuito interno de vigilância do restaurante Albertoni, que fica na Avenida José Marão Filho, flagrou um homem, ainda não identificado, furtando o celular do estabelecimento. O crime aconteceu no final da tarde de quinta-feira (2), por volta das 16h45.Nas imagens é possível ver que o suspeito viu quando uma pessoa que estava no restaurante saiu e apenas encostou a porta. Poucos segundos depois, ele entra, a todo momento olhando para os lados, e vai direto ao caixa do estabelecimento.Sem que ninguém percebesse, o suspeito mexe nas gavetas à procura de dinheiro ou bens de valores, porém, como não encontrou nada, ele pega o celular que a empresa utilizava para manter o WhatsApp para delivery e sai às pressas.As imagens serão entregues à polícia para que o criminoso seja identificado.